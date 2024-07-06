Сокова (Васильева) Агриппина 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сокова (Васильева) Агриппина

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1839 г.р.

Муж

1839 г.р.
1869 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Васильев Андрей

Мать: Васильева Анна

Россия, г. Москва
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Орлов Иван

Бракосочетание
23.04.1895

Муж: Соков Николай

Россия, г. Москва, Церковь Петра и Павла в Лефортове
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Соков Николай

Отец ребёнка: Соков Николай

Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно

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