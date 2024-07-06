Сокова (Васильева) Агриппина
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Васильев Андрей
Мать: Васильева Анна
Россия, г. Москва
Бракосочетание
10.11.1885
Муж: Орлов Иван
Бракосочетание
23.04.1895
Муж: Соков Николай
Россия, г. Москва, Церковь Петра и Павла в Лефортове
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Соков Николай
Отец ребёнка: Соков Николай
Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно