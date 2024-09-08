Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

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Место рождения

Рязанская обл., д. Голенищево

Дата рождения

28.06.1922

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
7 классов
Военная служба
10.11.1941
pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
1945

Муж: Афанаскин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1945

Сын: Афанаскин Николай Семенович

Отец ребёнка: Афанаскин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
13.11.1947

Сын: Афанаскин Александр Семенович

Отец ребёнка: Афанаскин Семен Григорьевич

Смерть
1990
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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