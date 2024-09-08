Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна
Место рожденияРязанская обл., д. Голенищево
Дата рождения28.06.1922
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
7 классов
Военная служба
10.11.1941
pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
16.01.1945
Сын: Афанаскин Николай Семенович
Отец ребёнка: Афанаскин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
13.11.1947
Сын: Афанаскин Александр Семенович
Отец ребёнка: Афанаскин Семен Григорьевич
Смерть
1990
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно