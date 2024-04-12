Васильева Ксения Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья Ананьевна
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Ананьевна
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Степанида Ананьевна
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Меланья Ананьевна
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Васюков Василий Ананьевич
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васюков Меркурий Ананьевич
Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно