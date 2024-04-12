Васильева Ксения Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ксения Арефьевна

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Ананьевна

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Степанида Ананьевна

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Меланья Ананьевна

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Васюков Василий Ананьевич

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васюков Меркурий Ананьевич

Отец ребёнка: Васюков Ананий Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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