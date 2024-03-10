Бучнева Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучнев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бучнев Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучнев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Бучнев Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучнев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Бучнев Александр Максимович
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Бучнева (Трескина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бучнев Александр Максимович
Смерть
Неизвестно