Леденёв Владимир
Место рожденияг.Фрунзе Киргизская ССР
Дата рождения26.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1962
Отец: Леденёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденёв Максим
Мать ребёнка: Леденёв Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леденёва) Олеся
Мать ребёнка: Леденёв Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леденёва) Юлия
Мать ребёнка: Леденёв Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леденёв Светлана