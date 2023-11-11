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Леденёв Владимир

Место рождения

г.Фрунзе Киргизская ССР

Дата рождения

26.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1962

Отец: Леденёв Константин

Мать: Леденёва (Кривощёкова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденёв Максим

Мать ребёнка: Леденёв Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леденёва) Олеся

Мать ребёнка: Леденёв Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леденёва) Юлия

Мать ребёнка: Леденёв Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденёв Светлана

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