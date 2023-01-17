Боровикова Наталья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Боровикова Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович
Бракосочетание
Неизвестно