Боровикова Наталья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова Наталья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Боровикова Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Боровиков Гаврила Евменович

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Гаврила Евменович

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