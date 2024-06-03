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Ермолов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ермолова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолова Зоя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолова Раиса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Демидова (Ермолова) Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.11.1942
Погиб

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