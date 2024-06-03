Ермолов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ермолова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолов Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолова Зоя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолова Раиса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Демидова (Ермолова) Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.11.1942
Погиб