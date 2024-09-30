Гоменюк Леонид Трофимыч 01.04.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гоменюк Леонид Трофимыч

Место рождения

г. Одесса

Дата рождения

01.04.1909

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Родился в Одессе. Работал Ханты-Мансийского автономного округа Переехал в Омск с семьёй, там и захоронен
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гоменюк Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Гоменюк Нелли Леонидовна

Мать ребёнка: Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна

г. Омск
Смерть
1966

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