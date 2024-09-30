Гоменюк Леонид Трофимыч
Место рожденияг. Одесса
Дата рождения01.04.1909
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родился в Одессе. Работал Ханты-Мансийского автономного округа Переехал в Омск с семьёй, там и захоронен
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гоменюк Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Гоменюк Нелли Леонидовна
Мать ребёнка: Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна
г. Омск
Смерть
1966