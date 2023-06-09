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Смирнов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Смирнов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1917

Сын: Смирнов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна

Смерть
1940

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