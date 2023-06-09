Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1912
Сын: Смирнов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
07.09.1917
Сын: Смирнов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна
Смерть
1940