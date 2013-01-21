Волженина Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти21.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2013
Нижний Тагил