Волженина Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

21.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Геннадий Николаевич

Смерть
21.01.2013
Нижний Тагил
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