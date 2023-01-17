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Переведенцев Прокоп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переведенцев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Переведенцев Всеволод Прокофьевич

Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Переведенцев Анатолий Прокофьевич

Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Переведенцев Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Переведенцев Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Переведенцев Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Александра Андреевна

Смерть
1931
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