Переведенцев Прокоп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переведенцев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Переведенцев Всеволод Прокофьевич
Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Переведенцев Анатолий Прокофьевич
Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Переведенцев Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
07.03.1924
Сын: Переведенцев Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Переведенцев Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Переведенцева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931