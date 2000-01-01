Абрамов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Константин Витальевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна Сократовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна Сократовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Анна Сократовна

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