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Лаврентий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1885

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885

Отец: Никита Митрофанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1912

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