Лаврентий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1885
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885
Отец: Никита Митрофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
До 1912