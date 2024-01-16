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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Браун Христьян (Христиан) Андреевич
1895 г.р.
Мать
Браун (Мельхер) Елена Егоровна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Браун Христьян (Христиан) Андреевич
Мать:
Браун Елена Егоровна
Смерть
1971
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