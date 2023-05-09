Каракчеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракчеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Каракчеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Псковский р-н, Торошинский с/с, с-з им. Ворошилова
Смерть
Неизвестно

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