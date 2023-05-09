Каракчеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Каракчеев Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Псковский р-н, Торошинский с/с, с-з им. Ворошилова
Смерть
Неизвестно