Безобразова (Сидорова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова (Сидорова) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950

Отец: Сидоров Степан Григорьевич

Мать: Сидорова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1971

Дочь: Абрамова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1976

Дочь: Гуляева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1978

Дочь: Сорокина Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович

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