Безобразова (Сидорова) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950
Рождение ребёнка
26.08.1971
Дочь: Абрамова Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1976
Дочь: Гуляева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
07.04.1978
Дочь: Сорокина Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Безобразов Валерий Александрович