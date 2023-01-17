(Чурилина) Александра Федорова
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения22.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1846
Отец: Чурилин Федор Яковлев
Мать: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.04.1846
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно