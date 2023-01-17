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(Чурилина) Александра Федорова

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

22.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1846

Отец: Чурилин Федор Яковлев

Мать: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.04.1846
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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