Сретенская (Соловьёва) Майя Сергеевна
Место рожденияСССР
Дата рождения28.05.1924
Дата смерти12.06.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924
Отец: Соловьев Сергей ?
СССР
Рождение ребёнка
23.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1991
Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Митинское кладбище, уч. 87, могила 13311 [15.06.1991]