Сретенская (Соловьёва) Майя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСретенская (Соловьёва) Майя Сергеевна

Сретенская (Соловьёва) Майя Сергеевна

avatar

Место рождения

СССР

Дата рождения

28.05.1924

Дата смерти

12.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924

Отец: Соловьев Сергей ?

Мать: Соловьёва Евгения Николаевна

СССР
Рождение ребёнка
23.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сретенский Игорь Александрович

Смерть
12.06.1991
Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Митинское кладбище, уч. 87, могила 13311 [15.06.1991]
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close