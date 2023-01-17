Рожковская Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рожсковский Егор Емельянович
Отец ребёнка: Рожковский Емельян
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рожковский Иван Емельянович
Отец ребёнка: Рожковский Емельян
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рожковский Александр Емельянович
Отец ребёнка: Рожковский Емельян
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рожковский Семён Емельянович
Отец ребёнка: Рожковский Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рожковский Емельян
Смерть
Неизвестно