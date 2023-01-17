Рожковская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожковская Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рожсковский Егор Емельянович

Отец ребёнка: Рожковский Емельян

Красные Горки, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рожковский Иван Емельянович

Отец ребёнка: Рожковский Емельян

Красные Горки, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Рожковский Александр Емельянович

Отец ребёнка: Рожковский Емельян

Рождение ребёнка
1918

Сын: Рожковский Семён Емельянович

Отец ребёнка: Рожковский Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожковский Емельян

Смерть
Неизвестно
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