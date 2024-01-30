Твердохлебов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердохлебов Александр Валентинович

Твердохлебов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Валентин Тихонович

Мать: Твердохлебова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Олег Александрович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Денис Александрович

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.