Твердохлебов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Олег Александрович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Денис Александрович
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
2023