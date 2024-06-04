Бабин Викул Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Бабин Козьма Савинов
Мать: Бабина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Васса Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бабин Иван Викулов
Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Бабина) Васса Викулова
Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Бабина) Настасья Викулова
Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бабин Петр Викулов
Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бабин Семен Викулов
Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина
Смерть
После 1858