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Бабин Викул Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Бабин Козьма Савинов

Мать: Бабина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Васса Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бабин Иван Викулов

Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Бабина) Васса Викулова

Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Бабина) Настасья Викулова

Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бабин Петр Викулов

Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бабин Семен Викулов

Мать ребёнка: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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