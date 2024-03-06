Хайрулина Кристина Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулина Кристина Рамазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1978

Отец: не указан

Мать: Хайрулина Любовь Гильмутдиновна

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