Трифонов Иван Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Климент Трифонов
Мать: Анна Прохорова
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Трифонова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Трифонов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.03.1942
Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно