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Трифонов Иван Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Климент Трифонов

Мать: Анна Прохорова

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Трифонова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Трифонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.03.1942

Сын: Трифонов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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