Овчаренко Степан Никанорович 25.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Степан Никанорович

Место рождения

Воронежская область, с.Калач

Дата рождения

25.12.1893

Дата смерти

03.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893

Отец: Овчаренко Никанор Владимирович

Мать: Овчаренко Пелагея Кондратьевна

Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Валентин Степанович

Мать ребёнка: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко (Вдовина) Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск
Бракосочетание
19.06.1925

Жена: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1932

Дочь: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Мать ребёнка: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Смерть
03.03.1967
с.Быстрянка

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