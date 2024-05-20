Овчаренко Степан Никанорович
Место рожденияВоронежская область, с.Калач
Дата рождения25.12.1893
Дата смерти03.03.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Валентин Степанович
Мать ребёнка: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск
Бракосочетание
19.06.1925
Рождение ребёнка
05.02.1932
Дочь: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна
Мать ребёнка: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна
Смерть
03.03.1967
с.Быстрянка