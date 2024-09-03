Пичкалев Афанасий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1895
Дата смерти22.03.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичкалева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пичкалев Геннадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна
Смерть
22.03.1985