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Пичкалев Афанасий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1895

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1895

Отец: Пичкалев Терентий Михайлович

Мать: Пичкалева (Лехтина) Мария Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалева) Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Мать ребёнка: Пичкалева Дарья Ивановна

Смерть
22.03.1985

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