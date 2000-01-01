Лоскутова (Лопаткина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лопаткина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
28.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
19.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Нилович

Смерть
Неизвестно
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