Лоскутова (Лопаткина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
28.07.1935
Рождение ребёнка
19.11.1939
Смерть
Неизвестно