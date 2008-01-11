Тимофеева Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Юрий Евгеньевич

Мать: Тимофеева Раиса Николаевн

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