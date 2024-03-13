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Williams (Styers) Sallie Bet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Styers Thomas Walter

Мать: ?

Смерть
2009
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