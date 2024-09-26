Полях Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полях Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Полях Николай Иванович

Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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