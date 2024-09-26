Полях Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
15.05.1922
Мать ребёнка: Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно