Сергеев Андрей Николаевич
мужской, родился 25.05.1967, Ярово, Дмитровский, Московская область
ОтецСергеев Николай Иванович04.11.1929 г.р.
МатьСергеева (Алексеева) Серафима НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сергеев Алексей Андреевич15.12.1988 г.р.
Сергеев Антон Андреевич29.05.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1967
Ярово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1988
Сын: Сергеев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сергеева (Гусева) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1993
Мать ребёнка: Сергеева (Гусева) Вера Васильевна