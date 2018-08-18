Иванчихин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1954
Дата смерти18.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954
Рождение ребёнка
19.11.1974
Дочь: Кукушкина Иванчихина Светлана Петровна
Мать ребёнка: Иванчихина Нина Николаевна
Авдеевка Донецкая область
Рождение ребёнка
28.12.1976
Сын: Иванчихин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Иванчихина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.2018