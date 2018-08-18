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Иванчихин Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1954

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954

Отец: Белогуров Михаил Иванович

Мать: Иванчихина Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.11.1974

Дочь: Кукушкина Иванчихина Светлана Петровна

Мать ребёнка: Иванчихина Нина Николаевна

Авдеевка Донецкая область
Рождение ребёнка
28.12.1976

Сын: Иванчихин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Иванчихина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванчихина Нина Николаевна

Смерть
18.08.2018
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