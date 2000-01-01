(Малышев) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малышев) Ирина

(Малышев) Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1870

Отец: Малышев Андриан

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close