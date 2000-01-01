Дрозд Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Дрозд Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1710

Сын: Дрозд Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1712

Сын: Дрозд Леонтий Федоров

Мать ребёнка: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрозд Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрозд Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1760
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