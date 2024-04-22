Калюба Вацлава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюба Вацлава

Место рождения

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около ?.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Калюба Неизвестно

Мать: не указана

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Ее муж служил в армии в этом городе в начале 20 века. Город был на русской территории. Вацлава из польской семьи. Было 4 родных брата, которые остались в Белостоке. Город вскоре стал частью территории... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Архаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Архаров Иван Сергеевич

Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архаров Иван Сергеевич

Иван Сергеевич, находясь на службе в городе Белостоке, женился на Вацлаве Калюбе. После службы домой возвращаться не захотел, с родней отношения не поддерживал. Семья поселилась и жила в селе Полыкови... Показать все
Смерть
Около ?.07.1943
Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область
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