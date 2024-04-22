Калюба Вацлава
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо ?.07.1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Калюба Неизвестно
Ее муж служил в армии в этом городе в начале 20 века. Город был на русской территории. Вацлава из польской семьи. Было 4 родных брата, которые остались в Белостоке. Город вскоре стал частью территории... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1910
Отец ребёнка: Архаров Иван Сергеевич
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Бракосочетание
Неизвестно
Иван Сергеевич, находясь на службе в городе Белостоке, женился на Вацлаве Калюбе. После службы домой возвращаться не захотел, с родней отношения не поддерживал. Семья поселилась и жила в селе Полыкови... Показать все
Смерть
Около ?.07.1943