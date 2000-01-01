Городецкий Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкий Александр Иванов

Городецкий Александр Иванов

avatar

Место рождения

Старое Село Грязовецкого уезда

Дата рождения

17.11.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1789 ст.

Отец: Городецкий Иван Васильев

Мать: Городецкая Анна Петровна

Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
1818

Сын: Городецкий Иван Александрович

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Городецкий Василий Александрович

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Городецкий Никонор Александрович

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Евдокия Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close