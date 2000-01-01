Городецкий Александр Иванов
Место рожденияСтарое Село Грязовецкого уезда
Дата рождения17.11.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1789 ст.
Отец: Городецкий Иван Васильев
Мать: Городецкая Анна Петровна
Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
1818
Сын: Городецкий Иван Александрович
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Городецкий Василий Александрович
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Городецкий Никонор Александрович
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
Неизвестно