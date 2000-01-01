(Малышева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малышева) Татьяна

(Малышева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Малышев Павел Ефимович

Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1815

Дочь: Агрофена Ефимовна

Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич

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