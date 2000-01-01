(Малышева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1815
Дочь: Агрофена Ефимовна
Отец ребёнка: Малышев Ефим Яковлевич