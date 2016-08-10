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Муругов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

10.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: Муругов Григорий Григорьевич

Мать: Муругова Мавра Яковлевна

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
1955

Жена: Муругова Римма Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
19.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муругова Римма Васильевна

Москва
Смерть
10.08.2016
Похороны
Неизвестно
Московская область, Орехово- Зуевский городской округ, деревня Анциферово, территория Анциферовское место захоронения, земельный участок 1
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