Муругов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1926
Дата смерти10.08.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Бракосочетание
1955
Москва
Рождение ребёнка
19.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муругова Римма Васильевна
Москва
Смерть
10.08.2016
Похороны
Неизвестно
Московская область, Орехово- Зуевский городской округ, деревня Анциферово, территория Анциферовское место захоронения, земельный участок 1