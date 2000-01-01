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Филатикова (Петрова) Оксана Ивановна
Филатикова (Петрова) Оксана Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петров Иван Иванович
Мать
Петрова Анна Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Петров Иван Иванович
Мать:
Петрова Анна Гавриловна
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