Алексеев Игорь Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Игорь Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Самойлова) Елизавета Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.08.1957

Дочь: (Алексеева) Светлана Игоревна

Мать ребёнка: (Самойлова) Елизавета Никифоровна

Смерть
1999

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