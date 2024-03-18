Алексеев Игорь Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.08.1957
Дочь: (Алексеева) Светлана Игоревна
Мать ребёнка: (Самойлова) Елизавета Никифоровна
Смерть
1999