Карпенко Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Карпенко Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опара Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Успеновка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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