Карпенко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опара Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Успеновка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно