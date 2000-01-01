Якубцова (не известно) Пелагея Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (не известно) Пелагея Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Лидия Авдеевна

Отец ребёнка: Якубцов Авдей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубцов Авдей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно Мария Наумовна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Лахта, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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