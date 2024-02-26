Анисья Федотова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Никитина (Чна)
Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анна Никитина (Чна)
Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Петр Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно