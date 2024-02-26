Анисья Федотова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Федотова (Вна)

Место рождения

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Никитина (Чна)

Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Игнатий Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анна Никитина (Чна)

Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Алексей Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Петр Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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