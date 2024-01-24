Гудеев Лев Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудеев Лев Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ох
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудеев Борис Хахаевич

Мать: Гудеева Матрена Инокентьевна

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