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Сысоев Михаил Ильич

Место рождения

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.05.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1815 ст.

Отец: Сысоев Илья Андреевич

Мать: Сысоева (Ботыгина) Василиса Николаевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Ульяна Игнатовна

Рождение ребёнка
12.01.1846

Дочь: Сысоева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна

Рождение ребёнка
25.01.1848

Дочь: Сысоева Фелицата Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна

Рождение ребёнка
16.04.1850

Дочь: Сысоева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна

Рождение ребёнка
30.06.1853

Сын: Сысоев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна

Смерть
Неизвестно

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