Сысоев Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения21.05.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Ульяна Игнатовна
Рождение ребёнка
12.01.1846
Дочь: Сысоева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна
Рождение ребёнка
25.01.1848
Дочь: Сысоева Фелицата Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна
Рождение ребёнка
16.04.1850
Дочь: Сысоева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна
Рождение ребёнка
30.06.1853
Мать ребёнка: Сысоева Ульяна Игнатовна
Смерть
Неизвестно