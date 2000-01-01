Данилюк (Семенюк) Мария Кондратьевна
Место рожденияд. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Отец: Семенюк Кондратий известно
Мать: не указана
д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
17.01.1921
Жениху 19 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно