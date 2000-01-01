Данилюк (Семенюк) Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилюк (Семенюк) Мария Кондратьевна

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Место рождения

д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1903 ст.

Отец: Семенюк Кондратий известно

Мать: не указана

д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
17.01.1921

Муж: Данилюк Яков Григорьевич

Жениху 19 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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