Ананов Андрей Сергеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананов Андрей Сергеевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ананов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ананова Антонина Григорьевна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананова Антонина Григорьевна

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