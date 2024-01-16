Ананов Андрей Сергеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ананов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ананова Антонина Григорьевна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно