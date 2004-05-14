Щелчков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Щелчков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Щелчкова Мария

д. Крюково, Уржумский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градобоева Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Щелчкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щелчкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Щелчкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Щелчкова Мария

Смерть
Неизвестно
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