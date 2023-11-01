(Пыжева) Мелания Евментьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Пыжев однодв. д.Журавинки Евментий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич