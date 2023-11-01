(Пыжева) Мелания Евментьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Мелания Евментьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Пыжев однодв. д.Журавинки Евментий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Сергей Дементьевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пыжев Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Пыжев Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пыжев Мифодий Сергеевич

Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пыжев Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Пыжев Сергей Дементьевич

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