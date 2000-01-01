Попова (Яковлева) Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Яковлева) Татьяна Евдокимовна

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Место рождения

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьева

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Попов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей

Алтайский край Парфеновский район село Зимино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей

Алтайский край Парфеновский район д.Зима
Смерть
1946
г.Барнаул
Похороны
Неизвестно
г.Барнаул
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