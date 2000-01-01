Попова (Яковлева) Татьяна Евдокимовна
Место рожденияс.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
20.05.1907
Отец ребёнка: Попов Андрей
Алтайский край Парфеновский район село Зимино
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Попов Андрей
Алтайский край Парфеновский район д.Зима
Смерть
1946
г.Барнаул
Похороны
Неизвестно
г.Барнаул