Сперанская Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Васильева Елисавета Филипповна
Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1845
Сын: Сперанский Василий Филиппович
Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сперанский Иоанн Филиппович
Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делицина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно