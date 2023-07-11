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Сперанская Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно между 1775 и 1835
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Васильева Елисавета Филипповна

Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1845

Сын: Сперанский Василий Филиппович

Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сперанский Иоанн Филиппович

Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делицина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Сперанский Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Филипп Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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